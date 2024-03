Via ;Francigena, Siena riapre il primo ostello per i pellegrini

Riaperta da oggi all'interno del complesso museale Santa Maria della Scala di Siena la Casa delle Balie, primo e storico ostello dedicato ai pellegrini che dal Medioevo percorrono la via Francigena e la via Lauretana oltre a tutti i turisti escursionistici.

Dopo un periodo di inattività dovuto alla pandemia da Covid e poi a quello dedicato all'ospitalità temporanea a donne ucraine in fuga dalla guerra, la struttura, di proprietà del Comune e gestita da Sigerico spa, torna alla sua normale attività. La Casa delle Balie, un tempo rifugio per i bambini abbandonati oggi fulcro di accoglienza per i viandanti, sportivi delle Strade Bianche e abitanti temporanei della sostenibilità, rappresenta un punto di riferimento per Siena, situata nel suggestivo vicolo di San Girolamo, in pieno centro storico, a pochi passi dal Duomo. "La sua storia, che la vede radicata nel tessuto sociale e culturale della città come luogo di accoglienza, si rinnova oggi con la sua riapertura", spiega una nota. Una tappa imperdibile per chi cerca un'esperienza autentica nel cuore di uno dei centri più affascinanti d'Italia, riferimento dei cammini e del turismo lento.

La struttura ha una capacità di 25 posti letto distribuiti in cinque ambienti, a disposizione degli ospiti wi-fi gratuito, una lavanderia attrezzata, con lavatrice e asciugatrice, frigorifero, bagni con doccia a gettone, un terrazzo e una sala ricreativa. "Rimettiamo a disposizione dei pellegrini, grazie al lavoro in sinergia fatto con Sigerico, un luogo di accoglienza e ospitalità, una sede per noi storica e intrisa di un forte significato simbolico", sottolinea la sindaca di Siena Nicoletta Fabio. "Sono molto orgoglioso che da oggi la Casa delle Balie torni ad aprire le porte ai pellegrini e ad essere un punto di riferimento per il turismo escursionistico" evidenzia il presidente di Sigerico Spa Leonardo Tafani.

La Casa delle Balie si estende su una superficie di 350 metri quadri.



