Vespa world days 2024 a Pontedera, 8.000 gli iscritti

E' la città della Piaggio, Pontedera (Pisa) a ospitare l'edizione 2024 dei Vespa world days, l'annuale raduno dei Vespa club nazionali di tutto il mondo: l'evento si terrà dal 18 al 21 aprile. A Pontedera, città dove Vespa è nata ed è prodotta ininterrottamente dal 1946, sono attesi 8000 vespisti in rappresentanza di 54 nazioni, oltre 660 Vespa club dei cinque continenti. A questi, si spiega da Piaggio, "si uniranno altre migliaia di curiosi e simpatizzanti desiderosi di scoprire le Terre di Pisa in sella alla loro amata Vespa".

Il vi ala programma, in continuo aggiornamento sul sito www.vespaworldclub.org, alle 11 del 18 aprile al Vespa village a Pontedera, che ospiterà anche il test ride dei veicoli Piaggio e la consegna di 250 certificati di origine in edizione limitata per l'evento: i Vespa world days di Pontedera saranno un'edizione speciale anche perché verranno festeggiati i 140 anni dalla fondazione della Piaggio, nata nel 1884, e i 100 anni dello storico stabilimento di Pontedera. Ci saranno poi mostre, visite allo stabilimento Piaggio, incontri, film e concerti. Il 20 aprile poi la grande parata, l'evento clou del raduno, con migliaia di vespisti che sfileranno da Pontedera a Peccioli.

Sempre sabato 20 aprile si svolgerà il concorso di eleganza, la passerella per le Vespa immatricolate fra il 1946 ed il 1970 che, grazie anche all'abbigliamento dei guidatori, faranno rivivere il fascino dei tempi passati. Lo sport sarà invece protagonista grazie alla Coppa del mondo di gymkana e alla tappa italiana del Campionato europeo di Vespa rally.

Il sindaco di Pontedera Matteo Franconi, per il raduno nella sua città, parla di "un riconoscimento che va ad omaggiare un marchio che ha scritto la storia di Pontedera, una imprenditoria presente da cento anni col suo stabilimento, tutti gli uomini e le donne che hanno lavorato in Piaggio contribuendo alla nascita e allo sviluppo di un vero e proprio mito, e che va, al tempo stesso, a coronamento di un percorso fatto in questi anni dal Vespa club Pontedera, con le tante iniziative promosse nel tempo che ci hanno portato fino a qui". La quattro giorni oltre a Pontedera toccherà altri 20 comuni della Valdera.



