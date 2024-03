Al via collegamenti Moby tra Italia e Corsica in vista estate

Ci si avvicina alla stagione turistica estiva e riprendono i collegamenti tra Italia e Corsica per il gruppo Moby.

Al via dai primi di giugno la nuova linea estiva Ajaccio-Porto Torres, che si somma alla classica Santa Teresa Gallura-Bonifacio, che assicura i collegamenti anche durante l'inverno.

Sulla tratta Genova-Ajaccio-Porto Torres ci sarà prima la motonave Athara con il logo Tirrenia e poi la Moby Tommy.

Dalla Toscana, invece, parte il collegamento tra Livorno e Bastia che si chiuderà nel 2024 il 3 novembre. E per permettere ai passeggeri di godere dal primo fino all'ultimo minuto le giornate in Corsica, l'andata da Livorno sarà la mattina alle 8, mentre il ritorno da Bastia il pomeriggio.

Su questo collegamento saranno schierate prima la Moby Orli, poi la Moby Corse e nei mesi estivi la Moby Zazà.



