Un incendio è scoppiato questo pomeriggio a Firenze in un ristorante di via del Proconsolo, nel centro cittadino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due automezzi per spengere le fiamme. Nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di spegnimento.



