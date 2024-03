Maltempo, prorogata l'allerta gialla in Toscana per piogge

Prorogata fino alle 13 di domani, giovedì 28 marzo, "l'allerta gialla per rischio idrogeologico su tutta la Toscana", e sempre per domani è prevista allerta gialla per vento su tutta la regione, e allerta gialla per mareggiate su costa centrale e Arcipelago". Lo comunica il presidente della Regione Eugenio Giani sui social.

"Previste raffiche - aggiunge - localmente superiori a 100km/h sui crinali, fino a 80-100 km/h sottovento all'Appennino, fino a 70-90 km/h sulla costa e sulle zone collinari e temporaneamente fino a 50-70 km/h in pianura".





