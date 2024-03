Al via raccolta fondi per avere in rete 20.000 opere di Staino

Al via la campagna di raccolta fondi volta a realizzare il sogno del vignettista Sergio Staino: dare vita a un portale, completamente libero e accessibile a tutti, che raccolga il suo lavoro perché venga salvaguardato, perché non vada perso, perché tutti ci possano navigare. Il progetto lanciato oggi a Firenze nasce da un'iniziativa di Bruna, Ilaria e Michele Staino insieme all'Associazione culturale Bobo e Dintorni e agli amici di Sergio Staino, con la collaborazione di Eppela e Lucca Comics & Games e il sostegno della Fondazione Cr di Firenze.

Realizzare il portale avrà un costo complessivo che supera i 150.000 euro e coinvolgerà professionisti specializzati che ricostruiranno la sua opera e realizzeranno l'archivio digitale.

Il cantiere è già aperto da un anno e sono stati affrontati i primi costi, più di 40.000 euro, sostenuti dalla famiglia e dagli amici. Sono state raccolte e censite oltre 20.000 opere, attualmente in corso di digitalizzazione, ma potrebbero essere molte di più. Il prossimo passo prevede la 'schedatura', l'aggancio delle schede alle immagini e il loro caricamento sulla piattaforma, utilizzando un software espressamente elaborato a questo scopo.

Mancano quindi 110.000 euro per concludere l'opera. Un traguardo raggiungibile e strutturato con obiettivi intermedi: un primo obiettivo di 75.000 euro con i quali sarà possibile concludere la digitalizzazione e la realizzazione del software.

I successivi 35.000 euro serviranno a finalizzare il lavoro.

In questo modo il portale potrebbe essere pronto entro la fine del 2025, accessibile gratuitamente a chiunque, e successivamente una parte dell'archivio potrà essere consultabile anche fisicamente a Scandicci. Chiunque potrà donare una somma e scegliere una ricompensa: da una semplice cartolina cartacea, a diverse tipologie di riproduzioni di un'opera, passando per il libro 'Quel signore di Scandicci' o ai biglietti per la prossima edizione di Lucca Comics & Games (30 ottobre - 3 novembre 2024), fino alla scelta di alcuni pezzi unici tra le opere originali di Sergio Staino.



