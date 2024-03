Luca Ravenna con 'Red Sox' al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

Dopo il tutto esaurito dello scorso autunno, Luca Ravenna torna con lo spettacolo comico 'Red sox' al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, ex Tuscany Hall, il 27 marzo.

"Red Sox", spiega una nota, che ha un importante contributo dalla cultura americana e dalla tradizione statunitense, rappresenta il grande ritorno sui palchi di Luca Ravenna con più di 40 sold out in calendario e oltre 60.000 biglietti venduti.

"Le prove dello spettacolo mi hanno consumato alla velocità della luce ma il palcoscenico è il luogo dove mi trovo meglio in assoluto e sono molto contento di tornare in scena - spiega Ravenna -. 'Red Sox' è un work in progress, i pezzi dello spettacolo cambiano in continuazione, parto da un'idea e poi mi trovo a raccontare tutt'altro e non l'obiettivo che mi ero prefissato. Ci saranno sicuramente tanti episodi autobiografici, le differenze regionali del nostro Paese, la mia esperienza recente in America e poi dei temi che non sono più affrontati dalle giovani generazioni come il romanticismo e l'amore, affronterò anche i tre grandi tabù italiani: la droga, le raccomandazioni e la blasfemia".



