Droga, arrestato con 31 chili di hashish in auto a Rosignano

I carabinieri di Livorno hanno arrestato in flagranza di reato per traffico di stupefacenti un uomo di 67 anni livornese, già conosciuto alle forze dell'ordine, che a bordo della sua auto trasportava 31 kg di hashish. L'uomo dopo l'arresto è stato accompagnato in carcere e la droga è stata sequestrata.

I carabinieri lo hanno individuato mentre percorreva ad elevata velocità l'Autostrada A12 alla guida della propria autovettura, una Fiat Bravo, intento a compiere, peraltro senza un'apparente giustificazione, manovre azzardate e potenzialmente pericolose con repentini cambi di andatura anche in assenza di traffico. Dopo un pedinamento i militari lo hanno bloccato e controllato nei pressi dell'uscita del casello di Rosignano Marittimo, procedendo ad una perquisizione nel corso della quale hanno scoperto in un fondo ricavato nella bauliera l'ingente quantitativo di 31 involucri con ciascuno 10 panetti di hashish, per un totale di 31 kg di stupefacente.



