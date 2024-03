Dantedì, animazioni e sonorità per il viaggio nell'aldilà

Dalla selva oscura dove il Sommo Poeta incontra Virgilio, ai sepolcri in fiamme degli eretici, quindi le sponde ghiacciate del lago Cocito dove Dante colloca i traditori, e il Purgatorio fra gli accidiosi, avari e prodighi del diciannovesimo Canto. Per arrivare al Paradiso dove - guidato dalla 'sua' Beatrice - Dante arriva fino all'Empireo. È con il video degli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Firenze che quest'anno il ministero dell'Università e della Ricerca festeggia il #Dantedì, la Giornata nazionale dedicata al sommo poeta. Otto tavole che in meno di un minuto con animazioni ed effetti sonori ripercorrono alcuni episodi più significativi del viaggio nell'aldilà immaginato e raccontato da Dante nella Divina Commedia, ancora oggi fonte inesauribile di ispirazione per studiosi, letterati ed artisti.

Il video è disponibile sui canali social del Mur e dell'Accademia di Firenze.

Le otto tavole sono il frutto del lavoro di ricerca e rielaborazione artistica realizzate da alcune studentesse e studenti del biennio di Illustrazione dell'Accademia di Belle Arti di Firenze. Il video, a cura dei docenti Juri Ciani e Alessandro Baldanzi, è stato appositamente realizzato per celebrare il Dantedì e si inserisce nell'ambito di un più vasto programma nazionale di valorizzazione del sistema Afam - Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica - di cui l'Accademia di Belle Arti di Firenze fa parte.

Gli studenti che hanno realizzato le opere sono: Silvia Franchini (Inferno, canto I), Amir Oliaei Manesh (Inferno, canto X), Anna Capra (Paradiso, canto XXIX), Francesco Defilpo (Inferno, canto XXXII), Maria Lucia Carbone (Paradiso, canto I), Francesca Bruni (Paradiso, canto XXIII), Jia Yining (Purgatorio, canto XIX), Alessia Usai (Paradiso, canto XXX).



