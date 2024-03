Coppa della Consuma per Faggioli e Riolo

Il calendario delle gare di velocità in salita si è ufficialmente aperto oggi alla Coppa della Consuma, la gara toscana organizzata da Ac Firenze tramite la controllata Ac Promuove, con la collaborazione della Reggello Motorsport. A vincere, con il tempo di 3'19"44 Simone Faggioli su Nova Proto NP 01, conquistando la gara d'apertura stagionale del Campionato italiano velocità montagna centro nord. Il siciliano Salvatore (Totò) Riolo ha invece ottenuto il miglior tempo in assoluto alla Coppa della Consuma storica 2024 in 3'56"02 ed ha vinto il 4° Raggruppamento su PRC A 6 Bmw alla gara inaugurale del Campionato italiano velocità salita auto storiche.

Sul podio di Civm anche il trentino Diego Degasperi, alla sua prima volta su Norma M20 FC, con cui è riuscito a precedere il siciliano Franco Caruso su Nova Proto. Una gara molto seguita dal pubblico che ha assiepato tutti gli 8,5 chilometri dello torico tracciato toscano alle porte di Firenze, lungo la sr 70 che da Diacceto porta al passo della Consuma. Forfait di Christian Merli: il trentino non si è allineato alla partenza della gara, dopo il miglior riscontro cronometrico in prova.

Sorprese in top 5 con il lombardo Giancarlo Maroni che ha avuto le attese risposte concrete dalla Nova Proto NP 01 con motore turbo e poi il kartista senese Mirko Torsellini che su Nova Proto NP 03 Aprilia ha primeggiato nella classe die motori di derivazione motociclistica da 1000 cc. Il frusinate Alberto Scarafone su Osella PA 21/S ha iniziato con il 6/o posto ed una bella vittoria la difesa del titolo di gruppo CN sulla Osella PA 21curata da Paco 74 Corse. Graffio e successo del padovano di Superchallenge Roberto Ragazzi in gruppo GT. Ottimo esordio stagionale e tempo da primato per Giuseppe Aragona sulla Volkswagen Golf MK7 con cui ha dominato il gruppo E1, dove è arrivato 2/o il giovane under padrone di casa Matteo Bacci, sempre più concreto sulla aggiornata Alfa Romeo Giulietta. Anche in Tcr il bresciano campione in carica Luca Tosini ha aperto la stagione con una squillante vittoria sulla Audi RS3 LMS. Nelle categorie Racing Start il driver e preparatore Giovanni Grasso ha vinto all'esordio sulla Seat Leon Cupra Station Wagon, mentre Gabriele Bissicchini si è imposto nella RS sulla Peugeot 207 e Marco Pallottino in RS Plus su Citroen Saxo.



