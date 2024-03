Cristiano De André in concerto a Castiglioncello e Forte Marmi

Cristiano De André in concerto al Castello Pasquini di Castiglioncello (Livorno) il 19 agosto e a Villa Bertelli di Forte dei Marmi (Lucca) il 20 agosto.

Cristiano De André racconta il padre attingendo dall'immenso repertorio di Fabrizio con "De André #DeAndré - Best of live tour". Un omaggio al padre Fabrizio, a 25 anni dalla sua scomparsa, e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. Cristiano stesso, spiega una nota, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouky, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio.



