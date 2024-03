Barone: Commisso 'Villa dentro al viola Park dedicata a Joe'

'Da Fiorentino te ne sei andato...Questo popolo ti sarà per sempre grato'. E' lo striscione esposto dai tifosi della Fiesole arrivati al Viola Park per l'omaggio a Joe Barone.

I supporter viola, circa 400, con una corona e un mazzo di fiori, si sono fermati davanti allo stadio , all'altezza della curva Fiesole da dove è partito un corteo silenzioso verso la camera ardente. All'interno il presidente Commisso in lacrime.

"Speriamo che Joe sarà ricordato per quello che ha fatto.

Stasera abbiamo preso una grande decisione. La villa che c'è qui sarà dedicata a Joe Barone", ha detto il patron viola. "Quando possibile voglio fare un torneo e dedicarlo a Barone", ha concluso.



