Arrivati a Palazzo Strozzi gli 'angeli caduti' di Anselm Kiefer

L'immagine simbolica degli 'angeli caduti', ovvero gli angeli cacciati dal Paradiso a seguito della loro ribellione contro Dio, è il punto di partenza della nuova mostra a Palazzo Strozzi dedicata all'artista tedesco Anselm Kiefer: un viaggio attraverso pittura, scultura, installazione e fotografia che propone una riflessione sull'essere umano, esplorando le connessioni tra passato, presente e futuro.

La rassegna, dal titolo 'Anselm Kiefer. Angeli caduti' sarà visibile negli spazi di Palazzo Strozzi a Firenze dal 22 marzo al 21 luglio. Il percorso espositivo include anche una nuova monumentale opera per il cortile rinascimentale: Engelssturz (Caduta dell'angelo, 2022-2023) è un grande dipinto di oltre sette metri di altezza che ha per soggetto il brano dell'Apocalisse che descrive il combattimento tra l'arcangelo Michele e gli angeli ribelli, metafora della lotta tra bene e male.

Il percorso espositivo interno a Palazzo Strozzi propone 25 opere storiche e di recente produzione, tra cui un lavoro immersivo composto da 60 tele di dimensioni diverse, che permette di esplorare la variegata pratica dell'artista che abbraccia pittura, scultura, installazione e fotografia. Usando diversi materiali, tra cui piombo, cera, semi, terra, fiori, sabbia, cenere, e molteplici tecniche, Kiefer crea lavori che si caratterizzano per una forte presenza fisica e tattile.

"Anselm Kiefer ha lavorato a Palazzo Strozzi realizzando un progetto espositivo totalmente nuovo che esalta la forte vitalità della sua arte - ha commentato Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi e curatore della mostra -. Kiefer è uno dei massimi artisti viventi e la sua ricerca attinge dalla letteratura, dalla filosofia e dalla storia, in una riflessione continua sulla natura dell'essere umano. A Palazzo Strozzi le sue opere sono messe in dialogo con l'architettura rinascimentale, amplificando le stratificazioni dei loro significati intorno a temi come la memoria, la storia e la guerra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA