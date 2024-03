Morto Barone: Lega Pro, addio a dirigente capace e generoso

La Lega Pro si stringe attorno alla famiglia Barone e a tutta la società Acf Fiorentina per la scomparsa improvvisa e dolorosa del suo direttore generale Joe Barone. Il suo presidente, Matteo Marani, a nome di tutti i club e del consiglio direttivo, esprime cordoglio e ricorda Barone come "un dirigente capace, intelligente, che in questi mesi è stato vicino alla nostra Lega, a partire dall'incontro dei club al Viola Park lo scorso 25 gennaio".

"Gli sarò sempre grato - aggiunge Marani - per la gentilezza e per averci aperto le porte di casa sua con generosità. A nome di tutti i club della Serie C, voglio esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia, ai dirigenti della Fiorentina, colpiti anche loro da profondo dolore, ai tifosi viola e a tutto il mondo Fiorentina".



