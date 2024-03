Intelligenza artificiale, Pqe collabora con una startup canadese

Pqe Group lancia una nuova collaborazione strategica con Genaiz, startup canadese che opera nel campo dell'intelligenza artificiale, con una piattaforma Ai-driven appositamente sviluppata per le organizzazioni del settore delle scienze della vita. L'azienda di Reggello (Firenze) attiva nel campo della consulenza e delle soluzioni tecnologiche per il settore life sciences, conta oggi più di 45 uffici in tutto il mondo.

"Con Genaiz stiamo integrando la nostra esperienza consolidata con l'innovazione di punta nell'intelligenza artificiale - sostiene Giampaolo Mazzuca, vicepresidente di Pqe Group con delega allo Strategic Networking e al Business Development - per portare avanti progetti innovativi in modo più efficiente e mirato. Grazie a questa piattaforma saremo in grado di offrire ai nostri clienti ancora un più ampio ventaglio di vantaggi significativi che includono l'accelerazione dei progetti di innovazione, l'ottimizzazione delle decisioni attraverso l'intelligenza artificiale e la riduzione dei rischi grazie a quadri di riferimento e linee guida comprovate".





