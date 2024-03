Coppa Davis a Livorno, si gioca a tennis davanti al Comune

Fa tappa a Livorno il 'tour della Coppa Davis'. Da mercoledì 20 a giovedì 21 marzo l'ambito trofeo sarà esposto nella Sala Cerimonie a Palazzo Comunale e tutti i cittadini potranno ammirarlo nell'orario di apertura del Comune.

Mercoledì 20 alle 12, la Coppa Davis arriverà in Comune, dove ad attenderla ci saranno il sindaco Luca Salvetti, Giovanni Giannone, presidente provinciale del Coni e rappresentanti della Federazione italiana tennis e padel, che inaugureranno l'evento e presenteranno l'iniziativa che vede coinvolti, nel pomeriggio, i giovani tennisti livornesi. A partire dalle 15 fino alle 17, lo spazio stradale davanti a Palazzo Comunale si trasformerà in un campo da tennis che ospiterà piccoli sportivi dei circoli di tennis di Livorno e provincia. Saranno montate quattro mini reti e i bambini potranno palleggiare e divertirsi con la musica in sottofondo.

Per celebrare il secondo trionfo azzurro dopo 47 anni, nella più antica manifestazione a squadre del tennis maschile, la Federazione italiana tennis e padel ha deciso di portare "in giro" in tutta Italia il prestigioso premio per consentire a tutti di vederlo dal vivo. Capitano della squadra, che ha firmato a Malaga la storica impresa, è il livornese Filippo Volandri che il sindaco Luca Salvetti ha ricevuto in Comune il 13 dicembre e omaggiato con una pergamena, una copia delle Leggi Livornine e con il gagliardetto della città di Livorno.



