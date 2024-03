Allarme antincendio in una scuola a Firenze, evacuato l'edificio

E' scattato l'allarme antincendio in un istituto comprensivo di Firenze e subito e' stato attivato il piano di emergenza con l'evacuazione dell'edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno verificato i locali del complesso scolastico, senza rilevare alcun incendio.

E' accaduto nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 12, nel plesso in viale Spartaco Lavagnini.

Oltre ai pompieri del comando di Firenze sul posto la polizia municipale e a scopo precauzionale il personale sanitario.

Al termine delle verifiche effettuate anche con l'utilizzo di termocamere dal personale vigili del fuoco anche nei locali tecnici è stato consentito il rientro in sicurezza degli alunni.





