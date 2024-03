A Firenze Beatlestory, per rivivere la magia dei Fab Four

Il Teatro Puccini di Firenze apre le porte allo spettacolo Beatlestory, per rivivere la magia dei Fab Four a 60 anni dall'album A Hard Day's Night.

Lo spettacolo, in programma il 20 marzo, è in scena da otto anni in Italia, Europa e America, e vede protagonisti i Fab Four, quattro ragazzi (Patrizio Angeletti, Claudio Iemme, Roberto Angelelli, Armando Croce) che suonano e vestono come i Beatles. Partendo dalle strade di Liverpool, attraversando gli anni della Beatlemania fino ai grandi capolavori in studio, spiega una nota, Beatlestory restituisce oltre 40 dei loro più grandi successi, tra i quali: She Loves You, I Want To Hold Your Hand, Twist and Shout, Yesterday, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, All You Need Is Love, Come Together, Let It Be, Hey Jude.

Lo show, scritto e diretto da Roberto Angelelli e Patrizio Angeletti con la supervisione di Tonino Tosto, ha una durata di due ore ed è suddiviso in cinque scenari. Ogni momento rappresenta un diverso periodo che ha caratterizzato la storia dei Beatles e tutte le scene sono introdotte da video d'epoca, che trasportano lo spettatore nel preciso momento storico, politico-sociale e, ovviamente, musicale che la band si accinge ad eseguire. Tra costumi fedelmente riprodotti, strumenti vintage e un'incantevole scenografia, Beatlestory diventa un ritratto fedele della band che ha fatto la storia della musica internazionale, ma è anche il viaggio nel costume e nella cultura di un'epoca, di cui i Fab Four sono stati i protagonisti assoluti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA