Nave Geo Barents con 249 migranti da tre salvataggi diversi

(v. 'Assegnato il porto...' delle 15.43 circa) Dovrebbe arrivare mercoledì mattina al porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) la nave ong Geo Barents di Medici Senza Frontiere con a bordo 249 persone salite a bodo nel Mediterraneo in tre soccorsi diversi, l'ultimo, il più drammatico, la notte scorsa. Il primo, spiegano Msf, con 28 persone salvate in alto mare da una piccola imbarcazione in vetroresina; il secondo con 146 persone su un barcone di legno, soccorso reso complicato dalla guardia costiera libica che, scrive Msf, "ci ha attaccati"; infine il terzo soccorso è stato a 75 persone su una barca che si è rovesciata proprio la notte scorsa e 40 erano finite in acqua, ma sono stati tutti recuperati.

Adesso la Geo Barents, che batte bandiera norvegese, sta navigando verso nord e si trova fra Lampedusa e Pantelleria, davanti alle coste della Tunisia.

Questa nave ong ha già trasportato immigrati fino al porto di Carrara altre due volte in precedenza, il 7 luglio 2023 con 196 persone e il 19 luglio 2023 con altri 214 migranti.

Per il porto di Marina di Carrara sarà l'11/o sbarco in totale e il secondo nel 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA