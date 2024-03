Rally: Crugnola vince al Ciocco su Citroen, Toyota debutta bene

(v. 'Rally: Campionato ...' delle 9.33 circa) Il pilota varesino Andrea Crugnola, campione italiano in carica, ha dominato con la Citroen C3 e il copilota Pietro Elia Ometto la 47/a edizione del Rally internazionale del Ciocco senza che la sua leadership di gara sia mai stata in discussione. Lo accompagnano sul podio Giandomenico Basso, secondo col navigatore Lorenzo Granai, ottimo risultato per il debutto con la Toyota Yaris R5 ufficiale nel Tricolore, e Simone Campedelli, terzo su Skoda Fabia con Tania Canton alle note. Sesto il plurititolato Paolo Andreucci su Citroen C3 che ha avuto un buon finale.

Per Crugnola si tratta del quarto successo ottenuto sulle strade della Garfagnana e della Valle del Serchio, nella provincia di Lucca. Prossimo appuntamento del Campionato italiano assoluto rally Sparco il Regione Piemonte a Alba (Cuneo) il 12-13 aprile.



