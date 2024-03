Scoperta una Lamborghini senza assicurazione in Toscana

Guidava una Lamborghini Huracan senza assicurazione nelle strade di Borgo a Mozzano (Lucca) ma i vigili della Valle del Serchio lo hanno fermato grazie al sistema targasystem, che via video confronta i dati raccolti con le immagini con un archivio. La sorpresa c'è stata anche per il guidatore, non solo per i vigili, perché dagli accertamenti della polizia locale è risultato che la Lamborghini era stata presa a noleggio da una società con sede in un'altra provincia toscana.

Sono scattate le sanzioni di rito che comprendono una multa da un minimo di 866 a un massimo di 3.464 euro e il sequestro cautelare del veicolo finalizzato alla confisca amministrativa.





