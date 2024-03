Palazzo Pretorio a Prato, nuovo percorso tattile e sensoriale

Un percorso parallelo multisensoriale con contenuti interattivi, opere da toccare e da ascoltare, guide nella lingua dei segni, nuovi device multimediali e introduzione di linguaggi contemporanei, per un museo, si spiega, "sempre più inclusivo e accessibile che promuove la cultura dell'incontro e dell'integrazione con la diversità". Sono alcune delle novità, grazie ai fondi del Pnrr, del Museo di Palazzo Pretorio di Prato che quest'anno celebra i primi 10 anni dalla sua inaugurazione, avvenuta il 12 aprile 2014 dopo un complesso intervento di restauro dell'allora Museo civico chiuso da vent'anni e ospitato dal 1912 nel duecentesco Palazzo Pretorio.

Il nuovo percorso parte dal piano terra con un plastico multimediale interattivo che ricostruisce tridimensionalmente in scala il Palazzo Pretorio e consente l'esplorazione tattile dell'edificio favorendo la 'leggibilità' ai visitatori con ridotte capacità visive. Audio attivabili con un tocco sui punti corrispondenti muniti di sensore permettono di ripercorrere le fasi storiche del Palazzo. Uno spazio è stato poi dedicato alle riproduzioni tattili, in scala reale, di tre opere della collezione permanente: la Madonna col bambino tra due angeli di Donatello, il Ritratto di Albert Skira di Jacques Lipchitz e il Gioacchino Rossini di Lorenzo Bartolini. Per il polittico di Giovanni da Milano raffigurante la Madonna col Bambino e Santi, al primo piano, già valorizzato con una postazione touch screen e contenuti dedicati, ci sono poi riproduzioni tattili e nuovi audiovisivi in Lingua italiana dei segni e in International sign language. Il Museo sta lavorando anche al restyling e all'aggiornamento del sito web e dell'App.. "In questi dieci anni il Museo di Palazzo Pretorio non ha mai smesso di saper raccontare la storia e la contemporaneità di Prato. E ancora oggi, con l'impegno di essere un Museo sempre più inclusivo e aperto, è testimone di una Città che, forte della sua identità di città partecipata, ha fatto dei temi dell'integrazione e dell'inclusione i fattori chiave di una governance multilivello", dichiara il sindaco Matteo Biffoni.



