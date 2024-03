Conference: Italiano, abbiamo valorizzato vittoria dell'andata"

Non ha potuto seguire la sua Fiorentina dalla sua panchina perché squalificato, ma Vincenzo Italiano è contento per la conquista dei quarti di finale della Conference League (per il secondo anno consecutivo), anche se non ha 'digerito' il gol del Maccabi Haifa. "Il gol nel finale era qualcosa che potevamo evitare visto che gli avversari avevano fatto un solo tiro in porta - ha commentato -. C'è stata un po' la paura di commettere un errore, ma quello che conta è quello di essere nei quarti di finale ancora una volta. Siamo riusciti a valorizzare la vittoria ottenuta all'andata". La Fiorentina è sempre in corsa per un posto in Europa in campionato, alle semifinali di Coppa Italia e ai quarti di Conference: "Non sono molte le squadre che giocano su tre obiettivi e possono cullare il sogno di arrivare in fondo. Da domani cominceremo a preparare una gara difficile a Bergamo ma l'importante era passare il turno".

In casa Maccabi Haifa si è sperato di ribaltare la sconfitta dell'andata ma così non è stato: "Nei primi 15' avevamo iniziato lenti ma piano piano abbiamo aumentato l'intensità. Volevo aspettare il 60' per fare entrare i giocatori più veloci ma proprio in quel momento la Fiorentina ha segnato - ha detto l'allenatore Dego -. I viola sono una squadra da Champions. La Fiorentina può arrivare in finale e vincere ma anche l'Aston Villa è una squadra di valore. Credo che i viola potranno affrontarla in semifinale o in finale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA