Nuova cantina e vigneti, 9 milioni investimenti Folonari Tenute

Un programma di investimenti per il triennio 2023-2025 pari a oltre 9 milioni di euro tra interventi immobiliari, ampliamento del patrimonio vitivinicolo e sostenibilità ambientale. Lo annuncia la Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute.

"Cresce solo chi si rinnova - commenta il presidente Giovanni Folonari -. Per questo abbiamo approvato un investimento complessivo di oltre 9 milioni di euro, per il triennio 2023-2025. La nuova cantina, in corso di realizzazione presso le Tenute del Cabreo a Greve in Chianti", in provincia di Firenze, "è il fulcro dell'investimento e, nel contempo, l'espressione più autentica dei nostri valori e del legame indissolubile con il territorio in cui operiamo. Alla nuova cantina affianchiamo l'ampliamento della Tenuta Campo al Mare a Bolgheri", nel Livornese, "e il completo rinnovo del parco macchinari, che ci consentirà una gestione ambientalmente sostenibile del patrimonio vitivinicolo".

La nuova cantina sorgerà presso la storica proprietà di Greve, le Tenute del Cabreo e sarà inaugurata a settembre. Il progetto, firmato dall'architetto fiorentino Carlo Ludovico Poccianti, prevede la suddivisione dell'ambiente in tre zone: una interamente dedicata al processo di vinificazione, la cantina storica vera e propria e la sala degustazioni con annessa cucina. La nuova cantina completerà la realizzazione del polo enogastronomico di lusso presso l'omonima tenuta, che comprende già due relais di charme e il ristorante. Entro la fine dell'anno verrà inaugurato un nuovo punto vendita. A Bolgheri invece sono in corso le operazioni di impianto dei vigneti sui 9 ettari di terra acquistati a fine 2022 per ampliare la Tenuta Campo al Mare. "Nel corso del 2023 - spiega Giovanni Folonari - i nostri nuovi terreni sono stati impiantati a cabernet franc, cabernet sauvignon, petit verdot e vermentino, a testimonianza del nostro interesse per questa zona vinicola".





