Empoli: Nicola, certi sino alla fine di poterla raddrizzare

Davide Nicola ostenta soddisfazione nonostante il ko del suo Empoli per 1-0 con il Milan, a San Siro: "Abbiamo creduto fino all'ultimo di trovare la giocata per raddrizzare la partita. Queste partite ti aiutano a crescere e se c'è un divario puoi dimezzarlo con il lavoro di squadra. Ma accettiamo il risultato: per fare punti qua bisogna essere quasi perfetti. Mi spiace solo per il gol, con un giocatore che si è infortunato". L'allenatore dei toscani sottolinea il risultato in bilico sino all'ultimo: "Abbiamo cercato di osare, soprattutto nel secondo tempo. Anche per un calo fisico del Milan e per più convinzione da parte nostra. La nostra squadra, se non si aiuta anche con i magazzinieri, fa grande fatica", sorride Nicola. "Al Milan abbiamo concesso lo stretto indispensabile, ma noi siamo stati abili a ragionare sempre come squadra". "Noi solo per agganciare il gruppone abbiamo fatto qualcosa di straordinario, ora dovremo fare nuovamente qualcosa straordinario - conclude Nicola -. Dobbiamo avere la capacità di restare determinati, ci sono ancora molti punti in palio e dobbiamo essere consapevoli di doverci sudare tutto".



