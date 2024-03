Nardella, per Metrocittà Firenze confermati 55 milioni Pnrr

"C'è una straordinaria novità, direi clamorosa. Abbiamo visionato il decreto legge 19/2024 riguardante le nuove norme del Pnrr e nell'allegato tre che riguarda i fondi legati alle Città metropolitane è confermata la quota di 55 milioni che era stata definanziata in precedenza.

Nella tabella infatti ci sono 157 milioni, quindi comprensivi anche dei 55 milioni che noi avevamo chiesto al Governo". Così il sindaco di Firenze Dario Nardella parlando dei fondi del Pnrr e della ristrutturazione dello stadio: "Oggi abbiamo davvero a portata di mano la soluzione finale per finire anche tutti i lavori così come era previsto fin dall'inizio".



