A Firenze mostra-scambio con 40 artisti di Cina, Europa, Usa

Si intitola 'Return to the lost land', la nuova mostra internazionale di scambio fra artisti cinesi, europei messa in campo a Firenze dall'Associazione Nazionale di Belle Arti d'Italia (Anbai), Isolart Gallery in collaborazione con la Galleria Cartavetra e Mucchi International Culture and Art Management ltd in Cina dal 9 al 23 marzo 2024.

Espongono una quarantina di artisti di Italia, Cina, Gran Bretagna, Stati Uniti ed altri Paesi. Due location nel centro di Firenze ospitano le opere, Isolart Gallery in via de' Neri e la Galleria Cartavetra in via Maggio, per un evento culturale ad alto tasso emozionale che partendo da un antico concetto cinese, il 'Guixu', che significa la fine del mondo nel vasto mare della mitologia cinese ma anche il "ritorno alle rovine e ad un luogo perduto", vuole fare emergere e riaffiorare, attraverso l'atto creativo, frammenti artistici nei ricordi e nel subconscio, dando sostanza e significato a opere d'arte a tema spirituale, storico, mitologico, geografico o ibrido. Esposti dipinti, sculture, fotografie, videoinstallazioni. Patrocinio del Comune di Firenze.

"Florence Contemporary Art Exchange Exhibition è la seconda mostra collettiva d'arte contemporanea che organizziamo a Firenze e mette a confronto e in dialogo due culture distanti e diverse, Occidente e Cina - dichiarano il curatore Yuanqi Cao insieme agli altri curatori Xuerui e Claudia di Francesco - sulla scia della mission dell'Anbai che punta a creare collegamenti fra il governo italiano e il mondo dell'arte mondiale promuovendo lo scambio e l'integrazione con i talenti artistici all'avanguardia su scala internazionale, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo dell'umanità a tutto tondo e il progresso delle espressioni artistiche". "Lo sguardo di ogni visitatore - concludono - potrà cogliere e fare proprie differenze e sia all'interno della propria cultura sia nel confronto con le altre".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA