Scontri Pisa: poliziotti in servizio si sono autoidentificati

Sono stati gli stessi poliziotti che erano in servizio in divisa e con il casco protettivo durante la manifestazione del 23 febbraio a Pisa, a contribuire alla loro specifica individuazione. Lo rende noto il Dipartimento di pubblica sicurezza sottolineando che "le risultanze sono state trasmesse all'Autorità giudiziaria".

Intanto per domani sono attesi migliaia in piazza a Pisa per un nuovo corteo. Oggi il Coordinamento degli studenti medi inviata formalmente in questura la comunicazione della manifestazione e l'indicazione del percorso del corteo che intende attraversare le principali vie dello shopping del centro per raggiungere piazza dei Cavalieri, la stessa che fu negata sette giorni fa con le cariche della polizia. .

Manifestazione anche a Firenze, alle 18.



