Rapina a un furgone portavalori a Arezzo, bottino 400.000 euro

Rapina stamani, intorno alle 6, a un furgone portavalori nei pressi di Palazzo del Pero, alle porte di Arezzo, lungo la statale 73: il bottino supererebbe 400.000 euro. Secondo una prima ricostruzione il furgone sarebbe stato speronato da un'auto, il portavalori sarebbe stato fatto scendere e malmenato. Il commando sarebbe stato composto da tre persone anche se la vittima dell'aggressione ha raccontato di aver visto di sicuro due persone. I banditi sono poi fuggiti con il furgone che è stato abbandonato poco dopo sotto un cavalcavia della vecchia statale 73. Il portavalori ferito ha chiamato i carabinieri che sono arrivati sul posto.

L'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso di Arezzo per gli accertamenti. Sono in corso indagini per risalire gli autori della rapina di cui al momento non si hanno tracce.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA