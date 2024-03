Nardella,'nel 2023 35 milioni di passeggeri per tramvia Firenze'

"La tramvia ha registrato un record a fine 2023, superando i 35 milioni di passeggeri. Numeri mai visti prima perché prima del Covid eravamo arrivati a 34,5".

A dirlo il sindaco Dario Nardella, durante il punto stampa con la commissaria europea alla Coesione e le riforme Elisa Ferreira, ricordando come siano stati recuperati "15 milioni nel giro di tre anni", dopo i 20 milioni del 2020. "Una grande crescita iniziata con l'entrata in esercizio della linea verso l'aeroporto e di quella verso Careggi, che si era interrotta con la pandemia".

"Siamo molto contenti, così come lo siamo del fatto che cominciamo anche i lavori della linea 4 e corriamo per finire quelli della linea Libertà-San Marco, proprio oggi pomeriggio abbiamo una riunione con le ditte della tramvia".



