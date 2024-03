Maltempo, in Toscana codice giallo per pioggia e temporali

Un codice giallo per piogge, temporali sparsi e occasionali colpi di vento e grandinate, per le zone costiere e interne del sud della Toscana, isole comprese, e' stato emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale.

Il codice e' valido dalla mezzanotte di oggi, venerdì 1/o marzo, e fino alle 7 di sabato 2.

A causa della perturbazione in transito fra oggi e domani ci sara' ancora pioggia su gran parte della Toscana. Per oggi e' confermato il codice giallo per le zone appenniniche e il sud della regione per piogge sparse e locali temporali mentre poi dalla mezzanotte e fino alla mattinata di domani i fenomeni si concentreranno nel sud del territorio e sulle isole.



