Eleonora Riso vince Masterchef Italia

Eleonora Riso 27 anni, cameriera a Firenze, è la vincitrice della 13a edizione di MasterChef Italia, il cooking show Sky Original, su Sky e in streaming su Now, prodotto da Endemol Shine Italy. A proclamarla i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Sul podio con lei Michela Morelli, personal trainer 44enne di Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano), e Antonio Mazzola, 28 anni geometra palermitano che vive a Monaco di Baviera.

Alla vincitrice vanno 100mila euro in gettoni d'oro, un corso di alta formazione presso Alma - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e la pubblicazione del suo primo libro di ricette: Laboratorio di sapori, in uscita l'8 marzo (Baldini+Castoldi). Eleonora, che si è caratterizzata durante il programma per genialità e inventiva nei suoi piatti, ha presentato in finale un menù chiamato Ichigo Ichie - Quant'è bello leggere tra le righe, ispirato dal concetto giapponese di "ichigo ichie", una sorta di carpe diem, cioè l'invito a vivere appieno ogni momento della vita. I piatti che ha portato all'assaggio sono stati: l'antipasto Nonno Umami, chips di carta di riso, con insalata russa scomposta, concentrato di acciughe e vin santo, wasabi; Fiume Sacro, dei ravioli al vapore ripieni di patate aromatizzate al rosmarino, tartare di trota marinata, pompelmo, brodo dashi; Pelle Ribelle, anguilla in doppia cottura e laccata, salsa di albicocche e alloro, insalatina di sedano, cetriolo, mela verde, rafano e zenzero; infine, Mochi = Grande Fortuna, mochi ripieno di bavarese al cocco e cardamomo con frutta fresca, bubble tea con sfere al caffè e tè matcha.

Al quarto posto si piazza Sara Bellinzona: impiegata di 24 anni di Montalto Pavese (Pavia), che ha dovuto togliere il grembiule prima dell'ingresso della finalissima a 3, eliminata dopo la Mystery Box e l'Invention Test per i quali è arrivato in cucina lo chef Andreas Caminada, (3 stelle Michelin, 19 punti Gault Millau e, dal 2010, un posto nella classifica World's 50 Best Restaurants con il suo ristorante Schloss Schauenstein).





