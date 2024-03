Da lettera Vespucci a trattato di Savonarola, all'asta 600 lotti

Una lettera autografa di Giovanni Vespucci, cugino di Amerigo e assistente di Niccolò Machiavelli, inviata a Messer Niccolò Michelozzi e datata 15 ottobre 1515, una rarissima edizione del Trattato dell'amore di Girolamo Savonarola, e un testo del 1738 'Degli occhiali da naso inventati da Salvino Armati' di Domenico Maria Manni, in cui si sostiene l'attribuzione fiorentina dell'invenzione degli occhiali. E ancora, un nucleo di oltre 10 opere autografe di Gabriele D'Annunzio, un documento con firma autografa del presidente Abraham Lincoln, datato 16 marzo 1863, una serie di lettere sull'amore segreto della figlia primogenita del Duce, Edda Mussolini. Sono alcuni degli oggetti che andranno all'asta primaverile di Gonnelli Casa d'aste, il 6 e 7 marzo a Firenze.

Nell'occasione, si spiega in una nota, andranno all'incanto circa 600 lotti di libri, autografi e manoscritti. Saranno battute anche oltre 30 opere dedicate al Futurismo, di cui circa 15 manifesti, e una selezione di oltre 30 edizioni del Novecento, composta, tra le altre, da alcune opere di Enrico Pea in prima edizione e da due opere di Luigi Pirandello, tra cui Il fu Mattia Pascal del 1904.

Un'altra sessione di lotti comprende una collezione di arte anastatica, composta da copie minuziose dei più grandi capolavori medievali e rinascimentali, proposti in eleganti e sfarzose legature. Tra gli autografi anche una citazione musicale da Aida, relativa al finale dell'opera, con la firma autografa di Verdi. In vendita poi una corposa sezione di oltre 300 libri a stampa dal XVI al XIX secolo, tra i quali: la terza edizione del 1765 'Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria', 'l'Informatione del pestifero, et contagioso morbo: il quale affligge et have afflitto questa città di Palermo' del 1576 di Giovanni Filippo Ingrassia, tra i più celebri trattati cinquecenteschi sulla peste e un nucleo di otto opere di Francesco Petrarca del XVI-XVII secolo.



