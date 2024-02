Calcio: Cagliari con Shomurodov per sfida salvezza a Empoli

Un altro rinforzo dall' infermeria per il Cagliari che si prepara per la sfida salvezza di domenica a Empoli: è l'attaccante Shomurodov, fermo da circa due mesi, ma da questo pomeriggio di nuovo nel gruppo e pronto alla convocazione per la trasferta in Toscana. Cresce anche la condizione di Oristanio, già utilizzato contro l'Empoli.

Sono le sue buone notizie arrivate a Ranieri dall'allenamento a porte aperte al centro sportivo di Assemini. All'invito del club hanno risposto circa seicento tifosi con sold out in tribuna. Applausi e incoraggiamenti per dare la carica alla squadra che si appresta a disputare la gara forse più delicata del campionato. Ranieri ritrova Shomurodov e Oristanio, ma dovrà fare a meno di Pavoletti: la frattura al piede costringerà il bomber di Livorno a stare fuori circa due mesi.

Niente da fare anche per Sulemana, Hatizidiakos e Mancosu.

Per il tecnico ci dovrebbero essere pochi dubbi: forse con lo schieramento di domenica scorsa ha trovato l'assetto giusto. Il mister dovrebbe confermare la difesa a quattro e i due centrali in mezzo al campo, Deiola e Makoumbou. Davanti aria di conferma per Lapadula. Dietro di lui Gaetano al centro, Jankto a destra e Luvumbo a sinistra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA