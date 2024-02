Nuova scuola a Empoli, saranno alunni a ideare gli arredi

Saranno gli alunni ad arredare la nuova scuola di Pontorme a Empoli (Firenze), un progetto da 5,3 milioni in corso di realizzazione che ospiterà 10 aule. Il Comune ha accolto la proposta dell'Istituto comprensivo Empoli est di costituire un gruppo di lavoro con gli alunni dell'attuale scuola 'Jacopo Carrucci', chiedendo loro di immaginare gli interni delle aule del nuovo plesso.

Bambine e bambini, in particolare quelli della classe quinta A-B, sotto la guida delle maestre, hanno costruito dei modellini 3D per raccontare le loro esigenze e immaginare la classe dei loro sogni. I progetti, fanno sapere dal Comune, saranno effettivamente di ispirazione per l'acquisto degli arredi. I modellini sono stati anche esposti presso l'Urp del Comune di Empoli. Un'attività che affonda le radici nel corso di formazione sullo star bene a scuola, tenuto all'Istituto Empoli Est dalla professoressa Donatella Fantozzi dell'Università di Pisa e che ha visto un lavoro svolto in sinergia tra docenti della scuola secondaria di primo grado e delle primarie.



