A marzo 20 visite per scoprire Santa Croce a Firenze

Torna, con una nuova tappa che comprende 20 visite speciali, il progetto Scopri Santa Croce, pensato per far conoscere, prima di tutto ai fiorentini, storie e segreti del complesso monumentale, rafforzando un legame identitario profondo con la comunità locale. Il progetto, che è promosso dall'Opera di Santa Croce con la Fondazione Cr Firenze, è partito nell'ottobre 2022 e ha visto ad oggi un'ampia partecipazione.

Il nuovo ciclo di visite gratuite, 20 in tutto su otto narrazioni diverse, si svolgerà nel mese di marzo e culminerà il sabato 23 e mercoledì 27 con il racconto della Pasqua attraverso le opere di Giorgio Vasari, Santi di Tito e altri artisti che nel Cinquecento hanno raffigurato le scene della vita di Cristo negli altari laterali della Basilica. Il nuovo ciclo prende il via sabato 2 con il percorso Grandi capolavori, grandi mecenati, mentre domenica 3 vengono proposti i Grandi a Santa Croce.

Il 25 marzo, giornata del Dantedì, è in programma una visita particolare che permette di riscoprire il legame indissolubile tra il Sommo Poeta e Santa Croce caratterizzato dal Cenotafio, il monumento che rappresenta il primo riconoscimento ufficiale della città di Firenze al Sommo Poeta. Assolutamente originale la proposta di visita dedicata ad Animali e creature fantastiche a Santa Croce, in programma per domenica 24 marzo. Le visite sono gratuite, è richiesto il pagamento del biglietto di ingresso al complesso monumentale, gratuito per i residenti nel Comune di Firenze.



