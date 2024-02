Duran Duran seconda data a Lucca Summer il 23 luglio

I Duran Duran aggiungono un secondo concerto a Lucca Summer Festival dove suoneranno il 21 luglio e anche il 23 luglio in piazza Napoleone. Lo rendono noto gli organizzatori spiegando che il raddoppio di data è dovuto all'incredibile successo di vendite che ha convinto la band britannica e lo stesso festival ad aggiungere una replica. Nella storia del Lucca Summer è la seconda volta che accade di raddoppiare una data ma tanto è stato l'entusiasmo che ha accompagnato il ritorno dei Duran Duran - tornano a Lucca dopo 12 anni - che i biglietti dell'unico concerto previsto sono andati sold out.

I biglietti per il 23 luglio saranno in vendita dal 28 febbraio.



