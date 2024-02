Incinta muore per malore, anche il suo bimbo non ce l'ha fatta

Non ce l'ha fatta il piccolo Andrea, nato una settimana fa con un cesareo d'urgenza dopo che la sua mamma, 37 anni, all'ottavo mese di gravidanza, ha avuto un malore improvviso a casa ed è poi morta. Il bambino, ricoverato in condizioni molto gravi al pediatrico Meyer di Firenze, è deceduto oggi in ospedale.

Laura, la madre, originaria della Sardegna, si era sentita male nell'abitazione di Pistoia dove viveva. Era un'infermiera, lavorava al carcere della Dogaia a Prato dove aveva conosciuto il compagno Antonio, guardia penitenziaria, da cui aspettava il piccolo Andrea. Prestava servizio anche come volontaria alla Misericordia di Pistoia. Dopo essersi sentita male era stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Jacopo di Pistoia: i medici avevano provato a rianimarla a lungo, per permettere anche la nascita del piccolo con il cesareo, poi il decesso.



