Gravina, Sara Gama è un simbolo e una grande risorsa

''Per tutto il movimento Sara Gama è un simbolo, per noi non è un addio, lei è una grande risorsa che valorizzeremo in futuro''. Lo ha detto il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina oggi al Viola Park, a Firenze, per la gara tra Italia femminile e Irlanda che coinciderà con l'ultima in azzurro per la 35enne capitana storica.''Siamo qui per omaggiarla - ha continuato Gravina ai microfoni Rai - E' una calciatrice straordinaria sotto il profilo professionale e umano, lo dimostrano le sue 140 presenze con la Nazionale, il suo spirito di sacrificio, l'orgoglio con cui ha sempre indossato questa maglia. Fuori dal campo è stata poi una protagonista instancabile nel far concentrare l'attenzione della parte politica sul movimento femminile e nel far rispettare la pari dignità e la rivendicazione dei diritti''.



