Buon Compleanno Caruso, un podcast sulle donne e ninna nanna

Buon Compleanno Enrico Caruso dal suo museo nel Palazzo Reale di Napoli: domenica 25 febbraio in occasione del 151esimo anniversario della nascita sarà ricordato con un podcast dedicato al rapporto con le donne e da una inedita 'ninna nanna'.

Sui canali social, sul sito di Palazzo Reale e su quello del Comune toscano di Lastra a Signa (dove si trova Villa Bellosguardo residenza italiana del grande tenore napoletano sede del Museo Enrico Caruso) sarà pubblicato un podcast originale a cura di Dario Ascoli e Angela Caputo, con numerosi documenti sonori: potrà essere ascoltato da lunedì 26 al link www.altrisuoni.eu e in anteprima su Radio/altriSuoni, la web radio che lo ha prodotto, alle ore 10.00 di domenica 25 febbraio nel programma dedicato a Caruso.

"Dall'apertura del Museo Caruso a Palazzo Reale in occasione dei 150 anni dalla nascita abbiamo rilevato un'affluenza costante e particolare interesse non solo dei visitatori italiani ma anche stranieri - dichiara il direttore Mario Epifani sottolineando il successo del museo multimediale curato da Laura Valente - Segno di quanto sia ancora attuale la figura del grande tenore. Un progetto realizzato grazie alla sinergia con il Comune di Lastra a Signa e la disponibilità di donatori come Luciano Pituello e Ugo Piovano".

Il podcast si apre con la Ninna Nanna di Annarella Caruso, madre del tenore, presentata in un'assoluta anteprima, musicata da Dario Ascoli sul testo giunto a noi rifacendosi a strutture melodiche in stile fine '800. Si raccontano le storie d'amore del grande tenore con inserti musicali delle sue interpretazioni e stralci dalle sue lettere d'amore.

'Sono contenta di questa sinergia tra il nostro Comune, il Museo Caruso di Villa Bellosguardo e il Museo Caruso di Palazzo Reale a Napoli - dichiara la sindaca di Lastra a Signa, Angela Bagni - Si è creato un legame tra istituzioni nel segno del più grande tenore di tutti i tempi nato a Napoli e residente per un periodo a Lastra a Signa. Questa è solo l'inizio di un percorso fatto di eventi condivisi nel nome del grande Caruso".



