Sequestrati a Livorno 55 chili di coca arrivati dal Sud America

Cocaina purissima per un peso di 55 chili è stata sequestrata a Livorno in un'operazione congiunta di Guardia di Finanza e reparto antifrode dell'ufficio delle Dogane che ha portato anche all'arresto di tre persone. Secondo quanto spiegato dagli investigatori lo stupefacente, arrivato al porto livornese in un container spedito via mare dal Sud America, avrebbe fruttato oltre 200mila dosi per un valore complessivo superiore.

Gli accertamenti che hanno portato al sequestro e ai tre arresti sono nati "dall'analisi dei rischi svolta da Adm e Gdf" di Livorno "che ha permesso di individuare diverse spedizioni dal Sud America": pertanto "è stato deciso di effettuare controlli approfonditi anche nelle ore notturne". Sono stati così poi sorpresi, si spiega in una nota, tre uomini mentre scaricavano da un container decine di panetti contenenti la cocaina. La droga sequestrata, su disposizione della Procura della Repubblica, verrà distrutta in un inceneritore.



