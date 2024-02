A Firenze i murales di Bansky con i palazzi distrutti di Kiev

Murals, una video-installazione che riprende i murales realizzati dallo street artist britannico Banksy sui palazzi di Kiev e dintorni nel 2022, tra rovine abbandonate e luoghi intaccati dai bombardamenti sara' proiettata a ciclo continuo, dalle 13 alle 14, al cinema Astra di Firenze sabato 24 febbraio. Per l'occasione le poltroncine scompariranno sotto il pavimento e la superficie della sala sarà percorribile nella sua interezza (ingresso libero), si spiega in una nota. L'opera potrà inoltre essere vissuta dalla giornata di sabato per due settimane anche in Vr (Virtual reality) con gli appositi visori forniti al pubblico negli spazi dell'Astra da Gold, supporting partner delle esperienze Vr dello Stensen. (Visione gratuita, massimo 2 persone alla volta, su prenotazione). Firenze, grazie alla Fondazione Culturale Niels Stensen, è una delle cinque città al mondo insieme a Berlino, Tallinn, Washington e Varsavia a proiettare questa opera, unica nel suo genere, a due anni esatti dall'invasione russa dell'Ucraina. Diretta dall'ucraino Artem Ivanenko e dagli artisti statunitensi Alex Topaller e Daniel Shapiro, Murals è un'esperienza visiva immersiva, potente e toccante,si spiega ancora, che mostra la devastazione della guerra in Ucraina e di come questa abbia sconvolto la vita di un popolo che resiste e che continua la propria vita nonostante tutto. Le immagini ritratte da Banksy sono lampi di speranza in mezzo alle tracce dell'orrore, che ispirano forza e delicatezza allo stesso tempo, come la giovane ginnasta che fa acrobazie su un cumulo di macerie. Le opere di Banksy presenti in Murals sono state scansionate digitalmente per essere riprodotte in 3D e immerse in un universo sonoro profondo e avvolgente. Queste scansioni digitali rappresentano le uniche copie esistenti delle sette opere d'arte realizzate nel corso del 2022 dallo street artist più famoso del mondo, quattro delle quali sopravvivono ancora oggi sebbene danneggiate dal conflitto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA