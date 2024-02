Rava, Fresu e Bollani per nuova stagione di Music Pool

Live & Jazz 2024 è la nuova stagione di concerti dell'associazione Music Pool Ancora i grandi protagonisti della musica italiana e internazionale in tutta la Toscana grazie anche alle tante consuete collaborazioni.

Un'edizione straordinaria, spiegano gli organizzatori: nello stesso cartellone Stefano Bollani, che torna dopo diversi anni con il suo Danish Trio, una delle più acclamate formazioni di jazz di sempre, Enrico Rava ed Alessandro Lanzoni per la prima volta insieme alla vocalist Karima, Paolo Fresu e Rita Marcotulli a sperimentare un nuovo stellare duo, Fabrizio Bosso in concerto con i fiorentini Zap the Lap, Roberto Gatto con il suo nuovo quintetto dedicato alla musica di Tony Williams, Sergio Cammariere con la Medit Orchestra, per citarne alcuni.

Non sarà inoltre una stagione solo italiana: tra gli ospiti la star del future soul Cory Henry, il pianista Emmet Cohen, la bassista Kinga Głyk, la chitarrista Ana Popović e il chitarrista e compositore brasiliano Toninho Horta. Si ascolterà inoltre anche musica indipendente e rock con artisti come Bobo Rondelli (per la prima volta insieme a Musica da Ripostiglio), Cristiano Godano e Massimo Zamboni mentre le collaborazioni con la Chute ed InStabile saranno una nuova occasione, si spiega, per una esplorazione a 360 gradi della nuova produzione musicale.

Il via il 25 febbraio al Teatro Lippi a Firenze con Cosimo Boni Quintet.



