Mika, su YouTube il videoclip ufficiale di Jane Birkin

È disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di Jane Birkin, l'ultimo singolo di Mika tratto dal suo ultimo album Que Ta Tête Fleurisse Toujours, uscito per Island Def Jam (Universal Music France).

Prodotto da Jealous Films con la regia di Oliver Jennings, il videoclip di Jane Birkin è la rappresentazione del talento eclettico e visionario di Mika, un viaggio visivo attraverso la trasformazione personale e l'affermazione della propria identità, incanalando il tema della libertà in un'espressione vibrante e coinvolgente.

"Il videoclip è stato girato a Londra, su una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Ho fatto diverse lezioni con dei professionisti, perché volevo creare qualcosa di speciale per questo pezzo - racconta l'artista -. Jane Birkin è un'icona della musica, del cinema e della moda. Era una persona nella quale mi sono sempre identificato perché ha sempre mischiato le diverse culture e la sua scomparsa mi rattrista profondamente.

Abbiamo perso una grande artista che appartiene alla storia culturale francese, ma non solo".

Jane Birkin sarà presente nella setlist dell'Apocalypse Calypso Tour, la nuova tournée europea di Mika che prenderà il via dalla Francia, passerà per Lussemburgo, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Regno Unito, Irlanda e arriverà anche in Italia, venerdì 19 luglio, con un concerto speciale al Lucca Summer Festival. "Non vedo l'ora di cantare dal vivo questo brano, anche nel mio concerto del prossimo 19 luglio a Lucca dove magari introdurrò una strofa in italiano".



