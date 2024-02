In Toscana 100 nuovi casi Covid e nessun decesso in 7 giorni

Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 100 nuovi casi di Covid e nessun nuovo decesso.

A oggi sono ricoverate in ospedale 33 persone (18 in meno rispetto alla settimana precedente), di cui nessuno (3 in meno) si trova in terapia intensiva. Sono 431 le persone che risultano ancora positive. In 398 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (59 in meno rispetto alla scorsa settimana). Il numero dei contagiati rilevati in regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.653.339 mentre il numero dei decessi resta fermo a 12.485.

Per quanto riguarda l'andamento nelle singole province Firenze registra 29 casi in più rispetto alla settimana precedente, Prato 8, Pistoia 10, Massa Carrara 2, Lucca 6, Pisa 8, Livorno 8, Arezzo 13, Siena 11, Grosseto 5.



