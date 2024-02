Visitazione Pontormo andrà temporaneamente a Poggio a Caiano

La Visitazione del Pontormo sarà collocata temporaneamente nella Villa medicea di Poggio a Caiano, in provincia di Prato. Lo rende noto la Diocesi di Pistoia a cui fa capo la chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano, sede naturale del capolavoro, che ha bisogno di urgenti lavori al tetto: le condizioni della copertura, si ricorda dalla Curia, "mettono in pericolo la conservazione delle opere pittoriche dell'edificio".

La scelta, si spiega, "è stata determinata dal fatto che la Soprintendenza ha sostenuto la collocazione nella Villa di Poggio a Caiano per la vicinanza territoriale (l'orientamento che il ministero ha manifestato è stato quello di lasciare le opere nel territorio) e tematica della tavola dipinta, data la presenza di affreschi del Pontormo all'interno della Villa".

Inoltre il Comune di Poggio a Caiano "si è assunto tutti i costi di spostamento da e per la chiesa, assicurazione e allestimento in apposite teche, sia nella Villa di Poggio a Caiano che nella Palazzina Reale, ove sono garantite le condizioni microclimatiche idonee alle opere".



