Si scontra con un'auto, muore motociclista di 74 anni

Un uomo di 74 anni, ex imbianchino in pensione di Barga (Lucca), è morto nel tardo pomeriggio in un incidente avvenuto sulla Strada statale numero 12 del Brennero a Lucca all'altezza della frazione di San Pietro a Vico.

Per cause in corso di accertamento l'uomo che viaggiava in sella ad una moto si è scontrato con una macchina all'altezza dell'incrocio con via di Piagge. Le condizioni del 74enne sono subito apparse molto gravi: sul posto sono intervenute un'automedica con medico a bordo e una ambulanza ma per l'uomo non c'era più niente da fare. Illeso ma sotto shock il conducente dell'auto coinvolta nell'incidente. I rilievi stradali sono stati effettuati dalla polizia municipale di Lucca.



