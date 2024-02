Elio e le Storie Tese al Pistoia Blues Festival l'8 luglio

Elio e Le Storie Tese saranno ii protagonisti della serata dell'8 luglio al Pistoia Blues Festival. L'eclettica band capitanata da Elio, con le modalità irriverenti che la contraddistingue, spazierà dal rock al blues, per quello che si annuncia un vero e proprio concerto unico nel suo genere. Il tour 'Mi resta solo un dente e cerco di riavvitarlo' ha sancito il grande ritorno della band dopo anni di inattività e sta ottenendo uno strepitoso successo in tutta Italia. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle 11 di domani sul circuito Ticketone. Quello della band italiana si aggiunge agli appuntamenti già annunciati dagli organizzatori del festival: il doppio concerto di Mario Biondi e Dee Dee Bridgewater (11 luglio), e quella con i due show di Matteo Mancuso e Mark Lettieri (12 luglio). Il programma annunciato prevede anche il concerto di Tommaso Paradiso nella sezione 'Storytellers' il 7 luglio.



