Avenged Sevenfold al Firenze Rocks con unica data italiana

Gli Avenged Sevenfold si esibiranno al Firenze Rocks il 13 giugno, unica data italiana.

Un attesissimo ritorno, spiega una nota, dopo sei anni dalla loro ultima esibizione in Italia, proprio sul palco della Visarno Arena.

Gli Avenged Sevenfold hanno continuato a mantenere la loro posizione come una delle band metal più influenti e innovative con l'uscita del loro ottavo album in studio, "Life Is But a Dream…", pubblicato il 2 giugno 2023. Scritto e registrato nell'arco di quattro anni, è stato ispirato dagli scritti e dalla filosofia di Albert Camus, mostrando come la band sia totalmente radicata nell'esistenzialismo e nell'assurdismo. Si confermano un punto di riferimento d'avanguardia nella musica metal, non solo per la loro innovazione sonora, ma anche per le loro spettacolari esibizioni dal vivo. I biglietti saranno disponibili a partire dalle 10 di domani, 21 febbraio per gli utenti iscritti a My Live Nation su livenation.it e sull'app Firenze Rocks. La vendita generale dei biglietti sarà invece aperta dalle 10 del 22 febbraio sugli altri circuiti.



