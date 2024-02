Angela, Sgarbi, Cardini e Guccini a salone archeologia Tourisma

Incontri, centinaia di relatori, laboratori didattici, lezioni di geroglifico, mostre, premi internazionali, virtual tour e l'evento finale con Alberto Angela. E' quanto propone la decima edizione di Tourisma - Salone archeologia e turismo culturale organizzato al Palazzo dei Congressi di Firenze dal 23 al 25 febbraio dalla rivista Archeologia Viva.

Si tratta di tre giornate a ingresso libero e gratuito per parlare di archeologia, ambiente e turismo culturale. Tra gli ospiti il giornalista Aldo Cazzullo, il critico d'arte Vittorio Sgarbi, il filologo Luciano Canfora, il geologo Mario Tozzi, il medievista Franco Cardini e il cantautore Francesco Guccini. Tra i focus in programma quello dedicato ai ritrovamenti fatti durante i lavori di costruzione del Viola park a Bagno a Ripoli (Firenze) e la presentazione del report sul Turismo Culturale 2023, condotto da The data appeal company - gruppo Almawave che verrà presentato al convegno 'Fare turismo culturale oggi.

Analisi attraverso i dati e l'Intelligenza artificiale'.

L'analisi delle tracce digitali pubblicate online da gennaio a dicembre 2023, è stato anticipato, mostra che oltre il 35% del totale è stata pubblicata dagli italiani, anche se in netto calo rispetto all'anno 2022. Gli americani sono i visitatori che hanno espresso opinioni più positive sui siti italiani. Tra gli itinerari più battuti, Roma domina la classifica delle 10 maggiori attrazioni, con cinque siti, segue Venezia con tre, poi Verona, Firenze e Caserta. Il Colosseo stacca le altre mete con oltre 84.000 recensioni, ma piazza Duomo a Firenze conquista il primato di attrazione culturale più apprezzata. Sarà sempre Tourisma, infine, a ospitare la seconda edizione del premio Gist Acta, dedicato al turismo archeologico e culturale. Per Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva "dieci anni sono un grande traguardo. La manifestazione è diventata punto di riferimento per gli operatori turistici alla ricerca di sempre nuove proposte in arrivo dal mondo dell'archeologia e del patrimonio ambientale".



